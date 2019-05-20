Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак решением «Газпром-медиа» назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Теперь Ксении Собчак предстоит заниматься программным пополнением канала. В ее сфере ответственности будет находиться ведение сразу нескольких проектов на телеканале. Каких конкретно пока не уточняется. Также светская львица будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения.

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Телеканал «Супер» начал свое вещание в начале прошлого года. Он рассчитан преимущественно на молодую аудиторию. На канале выходят комедийные сериалы и шоу собственного производства. Также здесь много развлекательных передач для молодежи.

Ксения Собчак много лет была одной из ведущих скандального проекта «Дом-2». В последние годы активно продвигала свое шоу в Сети «Осторожно, Собчак!». Звезда делала провокационные интервью со звездами шоу-бизнеса. Всем памятна одна из последних историй, когда она пришла домой к Анастасии Волочковой и вела себя, как считает балерина, по-хозяйски. Танцовщица обвинила светскую львицу в том, что та наставила в бане жучков. Впрочем, позже Собчак опровергла все обвинения в свой адрес, заявив, что балерина просто пиарится на этой истории.