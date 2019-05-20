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Незадолго до встречи с Гарри Меган Маркл потерпела любовную неудачу

Сразу после развода Маркл пыталась устроить личную жизнь.

Незадолго до встречи с Гарри Меган Маркл потерпела любовную неудачу
Меган Маркл / Global Look Press, Stephen Lock

Новые подробности о личной жизни герцогини Сассекской всплывают в британской прессе. После развода с первым мужем Меган Маркл пыталась закрутить роман с известным певцом, победителем шоу X Factor в Великобритании — Мэттом Кардлом. Об этом журналистам рассказал сам исполнитель.

По его словам, инициативу проявила именно Меган. В 2015 году артист подписался на главную героиню сериала «Форс-мажоры» в соцсетях, в ответ Меган написала ему. Она не скрывала, что ей очень понравилось выступление певца на шоу X-Factor, а также призналась, что является его тайной поклонницей.

Мэтт Кардл отметил, что герцогиня Сассекская откровенно флиртовала с ним. Впрочем, внимание актрисы ему польстило, но дальше переписки дело не дошло. Меган предложила артисту встретиться лично, однако свидание так и не состоялось. Дело в том, что тогда музыкант встретил девушку Эмбер, с которой у него завязались отношения, поэтому на последнее сообщение актрисы он просто не ответил.

Маркл не долго горевала. Всего лишь через несколько месяцев она встретила своего будущего супруга — принца Гарри, пишет газета Mirror.

Ранее портал Teleprogramma.pro подробнее писал о первом браке Меган Маркл, который продлился всего два года. Ее бывший муж, продюсер Тревор Энгельсон совсем недавно вновь женился. Бывшие супруги не общаются и не поздравили друг друга с приятными переменами в личной жизни.

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Незадолго до встречи с Гарри Меган Маркл потерпела любовную неудачу
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