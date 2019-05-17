Дело не в характерах: почему Меган Маркл прожила со своим первым мужем всего два года

Она вышла замуж за принца, а ее бывший возлюбленный подцепил миллионершу

Многие помнят, что американскую актрису Меган Маркл изначально считали не слишком подходящей партией для принца Гарри. Во-первых, девушка выросла в США и образ жизни британской аристократии ей был, мягко говоря, не близок. Во-вторых, сотни тысяч поклонников сериала «Форс-мажоры» видели ее полуголой, что для будущего члена королевской семьи, согласитесь, несколько необычно. В-третьих, она была католичкой, и, в-четвертых, до знакомства с Гарри Меган уже успела побывать замужем и благополучно развестись.

Последний пункт всех особенно волновал. Ведь в браке человек показывает себя таким, какой он есть, а если союз в итоге распался, то нет гарантии, что те же самые причины не приведут ко второму разводу.

Свет на то, почему же герцогиня Сассексская в 2013 году порвала отношения со своим первым супругом Тревором Энгельсоном, проливает новый документальный фильм Meghan Markle: Movies, Marriage & Motherhood («Меган Маркл: кино, замужество и материнство»). Впрочем, мы начнем с самого начала и вспомним, как зародились и как развивались эти отношения.

Гостям на свадьбе раздали 200 самокруток с «дурью»

C Тревором Энгельсоном Меган познакомилась в 2004 году. Стройная 23-летняя красотка тогда пыталась строить свою актерскую карьеру, а будущий супруг, который был на пять лет ее старше, уже работал режиссером. Они начали встречаться и лишь через семь лет решились оформить свои отношения по всем правилам — зарегистрировать брак и сыграть пышную свадьбу.

Торжество было решено устроить на Ямайке, где можно гульнуть, что называется, на всю катушку. Около сотни гостей на протяжении четырех дней веселились на пляже отеля Jamaica Inn, было много пива, местного рома и веселья. Меган позже хвасталась, что для каждого из тех, кто пришел их поздравить, у нее имелся подарочек — красиво упакованная самокрутка с «травкой». Как писала газета The Sun, в общей сложности они с мужем накрутили таких подарков 200 штук.

Неслабо, да? И теперь уж точно не скажешь, что они с Гарри разного поля ягоды. Если кто-то позабыл, то принца в его 16 лет тоже ловили за курением травки, а его отец Чарльз в назидание даже отправил непутевого сынулю на один день в наркологический центр. У Гарри это закончилось видимо еще в подростковом возрасте, а вот у Меган дурные привычки сохранялись и в более старшем возрасте.

Брак продлился всего два года

Казалось бы, каких сюрпризов еще ждать от отношений, продлившихся семь лет? Однако, после свадьбы Меган и Тревор по какой-то причине начали ссориться и в 2013 году расторгли брак. Девушка при этом даже не захотела лично встретиться с брошенным супругом, она просто положила свое обручальное кольцо в конверт и отправила режиссеру почтой.

Поговаривают, что Энгельсон на это жутко обиделся, он не хотел ни с кем говорить о Меган и старался ее не вспоминать. Причина же столь неожиданного расставания долго оставалась тайной. Люди гадали: неужто Маркл наставила супругу рога с каким-нибудь молоденьким актером.

И лишь сейчас в документальном фильме о жизни герцогини Сассексской эта причина была названа. Оказалось, что после свадьбы Меган и Тревора разделила их работа. Им постоянно приходилось трудиться в разных городах, они могли не пересекаться неделями.

«Этот брак не имел возможности развиваться», — отмечается в фильме.

Бывший муж женился вновь назло Меган?

Полтора года назад, вскоре после того, как было объявлено о грядущей свадьбе звезды «Форс-мажоров» и британского принца Гарри, Энгельсон встретил новую любовь. Ею стала диетолог Трейси Курланд — девушка из богатой семьи, которая в будущем может унаследовать многомиллионное состояние своих родителей.

В 2018 года пара отметила свою помолвку в одном из шикарных калифорнийских поместий по соседству с домом семьи Кардашьян, а 11 мая 2019 года, через несколько дней после появления на свет первенца Меган — Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора, 32-летняя Трейси и бывший супруг Меган Маркл устроили роскошную свадебную церемонию в отеле Rosewood Miramar в городе Монтечито.

Молодые обменялись клятвами и кольцами, а Трейси призналась подругам, что они собираются в ближайшем будущем обзавестись детьми. Судя по тому, как быстро у них всё происходит, Энгельсон может и в этом вопросе догнать свою бывшую жену, причем даже раньше, чем через девять месяцев.