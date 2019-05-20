«Я находился в режиме гниения»: Юрий Беляев два года боролся с тяжелой болезнью

Актер заявил, что в это время находился в полутьме и не понимал, что происходит вокруг.

Известный актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Он рассказал, что на протяжении двух лет сильно болел. Правда, свой диагноз оглашать не стал. В том числе из-за этого он был вынужден уйти из Театра на Таганке. При этом он считает, что театр нужно было покинуть раньше.

«Я испортил отношения с самим собой, с коллегами, с театром. Все, конечно, условно. Виду я не подавал, но матерился про себя. Я находился в режиме гниения. Если такое появляется в жизни, то нужно немедленно что-то менять. Лучше совершить какие-то ошибки, чем находиться словно в зоне и ничего не делать», — сказал актер.

Затем популярный актер и режиссер Сергей Жигунов предложил ему главную роль в картине «Графиня де Монсоро». «У меня не было особой потребности в работе. Я в те годы все еще был поражен Таганкой. Хватало в жизни суеты, гастролей. Долгое время я отказывался. Но Жигунову все-таки удалось убедить меня. Полгода я не вылезал из манежа: учился владеть оружием, делал разные трюки», — заявил Беляев.

Между тем болезнь давала о себе знать. Актер, по собственному признанию, слег. «Я в очередной раз опоздал и прозевал. Я — глава семьи и должен был отвечать за то, что происходит в доме. В итоге из этой ситуации я вышел с потерей в виде распада семьи. Я был вынужден уйти», — сказал он.

Следующие пару лет актер провел, по собственным ощущениям, словно в полутьме. От второго брака остался ребёнок. Он специально снимал квартиру, где они виделись. Как он отметил, порой они могли даже не выходить из квартиры. Для него главное было знать и чувствовать, что его сын от второго брака рядом с ним.