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«Мной управляли чувства и эмоции»: актер Юрий Беляев рассказал, как покорил сердце Татьяны Абрамовой

Супруга моложе своего мужа на 27 лет, однако это не помешало им построить крепкую семью.

«Мной управляли чувства и эмоции»: актер Юрий Беляев рассказал, как покорил сердце Татьяны Абрамовой
Татьяна Абрамова и Юрий Беляев/globallookpress.com

Известный актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал, как познакомился и покорил сердце актрисы Татьяны Абрамовой, которая младше его на 27 лет.

Звезды познакомились на фестивале «Киношок». Был сильный, буквально тропический ливень, а актриса отдала свой зонт подруге. Беляев пришел на помощь девушке, которую на тот момент еще не знал. «Судьба взяла и подсекла меня. Такого чувства в моей жизни еще не было. Мы под ливнем шли к площадке, где должна было состояться церемония открытия фестиваля. Я не контролировал в тот момент свое поведение. Мной управляли чувства и эмоции», — заявил актер.

Достаточно быстро актер понял, что всю жизнь ошибался и все предыдущие браки были ошибками. «Сейчас я во всем советуюсь с Таней. Именно она порой решает стоит мне играть в том или ином спектакле или нет. Я ей полностью доверяю», — сказал актёр.

В студии также появилась и Татьяна Абрамова. По ее словам, она была очень удивлена, что будущий супруг не знал, что она актриса. «Такого неандертальца я не встречала. Сначала подумала, что он прикидывается. При этом позже выяснилось, что мы даже играли в одном фильме. Просто не знали друг друга, потому что у нас не было совместных сцен. Наши отношения — это не романтика. Это что-то другое. Я сразу увидела серьезность его намерений. Человек не играл моими чувствами, а серьезно нуждался во мне. Это была не страсть на физическом уровне, а какое-то всеобъемлющее чувство», — сказала Абрамова.

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Программа "Судьба человека"Татьяна АбрамоваЮрий Беляев
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«Мной управляли чувства и эмоции»: актер Юрий Беляев рассказал, как покорил сердце Татьяны Абрамовой
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