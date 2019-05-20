«Мной управляли чувства и эмоции»: актер Юрий Беляев рассказал, как покорил сердце Татьяны Абрамовой

Супруга моложе своего мужа на 27 лет, однако это не помешало им построить крепкую семью.

Известный актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал, как познакомился и покорил сердце актрисы Татьяны Абрамовой, которая младше его на 27 лет.

Звезды познакомились на фестивале «Киношок». Был сильный, буквально тропический ливень, а актриса отдала свой зонт подруге. Беляев пришел на помощь девушке, которую на тот момент еще не знал. «Судьба взяла и подсекла меня. Такого чувства в моей жизни еще не было. Мы под ливнем шли к площадке, где должна было состояться церемония открытия фестиваля. Я не контролировал в тот момент свое поведение. Мной управляли чувства и эмоции», — заявил актер.

Достаточно быстро актер понял, что всю жизнь ошибался и все предыдущие браки были ошибками. «Сейчас я во всем советуюсь с Таней. Именно она порой решает стоит мне играть в том или ином спектакле или нет. Я ей полностью доверяю», — сказал актёр.

В студии также появилась и Татьяна Абрамова. По ее словам, она была очень удивлена, что будущий супруг не знал, что она актриса. «Такого неандертальца я не встречала. Сначала подумала, что он прикидывается. При этом позже выяснилось, что мы даже играли в одном фильме. Просто не знали друг друга, потому что у нас не было совместных сцен. Наши отношения — это не романтика. Это что-то другое. Я сразу увидела серьезность его намерений. Человек не играл моими чувствами, а серьезно нуждался во мне. Это была не страсть на физическом уровне, а какое-то всеобъемлющее чувство», — сказала Абрамова.