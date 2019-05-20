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Жена Зеленского зарегистрировалась в Instagram и поделилась свежими снимками с мужем

На страничке первой леди уже появилось несколько постов, где она показывает, как нужно заботиться о муже, чтобы он стал президентом.

Жена Зеленского зарегистрировалась в Instagram и поделилась свежими снимками с мужем
Первая леди Украины завела страницу в Instagram ФОТО: REUTERS

Первая леди Украины зарегистрировалась в социальной сети Instagram. В описании своей странички Елена Зеленская указала «The newbie First Lady», что обозначает «Новая первая леди». Пока блондинка только осваивает новую площадку и оформила подписку на четыре страницы: мужа, студии «Квартал 95», телевизионного шоу «Женский квартал» и аккаунт команды Зе. Тем временем на нее уже подписались более 150 тысяч человек.

На всех фото Елена вместе с мужем Владимиром Зеленским, который 20 мая стал официальным президентом Украины. Судя по снимкам, отношения у пары очень нежные. В Storis можно увидеть кадры, на которых супруга заботливо поправляет галстук без пяти минут президенту страны перед инаугурацией.

Среди комментариев можно найти и сообщения звезд. Вера Брежнева написала в адрес пары: «Любви, здоровья, крепости духа, надежных людей рядом, поддержки и любви».

Надо отметить, что очень много комментариев оставлено на русском языке. Большинство пользователей отмечает, что Елена Зеленская может составить конкуренцию Мелании Трамп, супруге президента США. А еще пользователи желают, чтобы новый руководитель Украины и первая леди принесли пользу стране и украинцам.

В окружении Зеленского признаются, что семья у президента крепкая, а дома царит матриархат. Возможно, именно это залог сохранения брака, так как актерская профессия богата на соблазны. Он снимался со Светланой Ходченковой, Оксаной Акиньшиной, Верой Брежневой. Кстати, к последней Елена Зеленская даже ревновала. Но «раз жена ревнует — значит любит. И прощает», — оправдывался тогда актер, пишет сайт argumenti.ru.

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Жена Зеленского зарегистрировалась в Instagram и поделилась свежими снимками с мужем
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