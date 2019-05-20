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Юрий Беляев объяснил, почему распались два его первых брака

Счастье актер обрел только с третьей супругой Татьяной Абрамовой, которая младше его на 27 лет.

Юрий Беляев объяснил, почему распались два его первых брака
Юрий Беляев/globallookpress.com

Актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». За плечами у актера два неудачных брака. Только с актрисой Татьяной Абрамовой, которая младше его на 27 лет он обрел счастье.

На первой супруге Галине артист женился в 24 года. «Я считаю, это была всего лишь попытка создать семью, которая достаточно быстро прекратилась. Некоторые проблемы всплыли сразу после женитьбы. Ну не готов я был в то время к семье. При этом именно от Галины исходило желание расстаться со мной. У меня жгучего намерения все закончить не было», — сказал Беляев.

Второй брак актера также оказался неудачным. В этих отношениях на свет появилась дочь и сын. При этом актер заметил, что он практически не видел своих детей. «Я плохой отец, потому что артист. Детей я практически не видел. Все время пропадал на работе. В какой-то момент супруга сказала, что могу я хотя бы на выходных быть с семьей и я пошел навстречу. Однако брак это не спасло», — заявил он.

По мнению актера, самое страшное наказание для него – отлучение от детей. После расставания с супругой он их практически не видел. «Сейчас, конечно, мы общаемся, но они уже взрослые люди. У них семьи», — заявил актер.

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Тэги:

Программа "Судьба человека"Семейные отношенияЮрий Беляев
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Юрий Беляев объяснил, почему распались два его первых брака
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