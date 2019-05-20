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«Он поставил мне условие»: Татьяна Абрамова объяснила, почему согласилась на венчание с Юрием Беляевым

Разница в возрасте в звездной семье составляет 27 лет.

«Он поставил мне условие»: Татьяна Абрамова объяснила, почему согласилась на венчание с Юрием Беляевым
Татьяна Абрамова/globallookpress.com

Известный актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», которую ведет популярный журналист Борис Корчевников. В студии также появилась его супруга, актриса Татьяна Абрамова. Она младше своего избранника на 27 лет, однако уже на протяжении шести лет они счастливы вместе.

Их знакомство состоялось на фестивале «Киношок» в Анапе в 2013 году. С тех пор они не расстаются. Причем вскоре после свадьбы они обвенчались в одном из подмосковных храмов.

Интересно, что от предыдущих отношений с оператором Сергеем Кулишенко у Абрамовой двое детей – сыновья Иван и Александр. Как она заметила, если младший ребенок не возражал против их свадьбы, то у старшего сына возникли определенные вопросы. «Я объяснила все сыну, как есть. Сказала, что мы с Юрой собирается жить вместе, потому что полюбили друг друга. На нашей свадьбе их, правда, не было, зато мы взяли их на венчание. Он поставил мне условие – обязательно венчаться. Я не была против, потому что люблю его. У нас не было в отношениях этих глупых разговоров: «Дорогая, выходи за меня замуж. Все просто, но по делу», — сказала актриса.

Как признался сам Юрий Беляев, он пока еще до сих пор не осознал, почему решился именно на венчание в этих отношениях. «Не могу объяснить по какой причине, но мне это точно было нужно. Это не чужая лыжня – это мой коридор. Это точно первое и единственное венчание, которое будет в моей жизни», — заявил актёр.

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Программа "Судьба человека"Татьяна АбрамоваЮрий Беляев
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«Он поставил мне условие»: Татьяна Абрамова объяснила, почему согласилась на венчание с Юрием Беляевым
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