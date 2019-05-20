57-летняя Эмма Малинина и ее дочь Устинья позировали в одинаковых мини-платьях

57-летняя Эмма Малинина вместе с 18-летней наследницей приняла участие в новой фотосессии. В кадре мама с дочерью запечатлены в одинаковых нарядах. Возлюбленная народного артиста России Александра Малинина выбрала платье той же расцветки, что и Устинья — голубого цвета с цветочным принтом.

«Нам вместе помолчать не скучно», — призналась супруга исполнителя.

Еще в ноябре прошлого года младшие дети Александра Николаевича отпраздновали совершеннолетие. Однако в отличие от своей сестры Фрол сторонится публичности. Юноша увлекается рисованием, а Устинья пошла по стопам отца — она поет и снимается в музыкальных клипах.

К слову, в студии программы Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» на Первом канале супруги признались, что решились завести детей только спустя двенадцать лет отношений. И, по словам Александра Николаевича, именно он выступал против. Певец хотел путешествовать, наслаждаться свободой. На тот момент у него подрастал сын Никита от предыдущих отношений. Однако по прошествии времени Малинин взглянул на семейную жизнь по-новому и понял, что вновь хочет стать отцом. Так на свет появились двойняшки Фрол и Устинья.