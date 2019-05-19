«Такая, какая есть»: 57-летняя Эмма Малинина показала себя без макияжа

Супруга народного артиста России тщательно следит за своей внешностью и фигурой.

56-летняя Эмма Малинина поделилась с подписчиками свежим кадрам в Instagram, фото было сделано во время тренировки в одном из спортклубов. Возлюбленная народного артиста России призналась, что не стала пользоваться косметикой, отказавшись и от ретуши на снимке.

«Доброе утро… я такая, какая есть! Без косметики, без фильтров», — отметила Эмма.

Супруга Александра Малинина полагает, что красота – это внутреннее равновесие, гармония с собой и с окружением. К слову, ранее свои «естественные фото» показывала Надежда Бабкина, Алла Пугачева, Светлана Бондарчук, Юлия Высоцкая и многие другие.

Супруга режиссера Андрея Кончаловского в одном из своих интервью утверждала, что период так называемой «боевой раскраски» длился у нее недолго – лет с 14 и до 16. А потом она практически перестала пользоваться косметикой в повседневной жизни. Юлия не скрывает, что ее мужу нравятся «умытые лица».