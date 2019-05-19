НОВОСТИ

«Такая, какая есть»: 57-летняя Эмма Малинина показала себя без макияжа

Супруга народного артиста России тщательно следит за своей внешностью и фигурой.

«Такая, какая есть»: 57-летняя Эмма Малинина показала себя без макияжа
Эмма Малинина с супругом Александром Малининым (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

56-летняя Эмма Малинина поделилась с подписчиками свежим кадрам в Instagram, фото было сделано во время тренировки в одном из спортклубов. Возлюбленная народного артиста России призналась, что не стала пользоваться косметикой, отказавшись и от ретуши на снимке.

«Доброе утро… я такая, какая есть! Без косметики, без фильтров», — отметила Эмма.

Эмма Малинина
Эмма Малинина показала себя без макияжа (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

Супруга Александра Малинина полагает, что красота – это внутреннее равновесие, гармония с собой и с окружением. К слову, ранее свои «естественные фото» показывала Надежда Бабкина, Алла Пугачева, Светлана Бондарчук, Юлия Высоцкая и многие другие.

Алла Пугачева
Алла Пугачева поддерживает естественность (Фото: Instagram.com/alla_orfey)
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая старается не пользоваться макияжем (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial)

Супруга режиссера Андрея Кончаловского в одном из своих интервью утверждала, что период так называемой «боевой раскраски» длился у нее недолго – лет с 14 и до 16. А потом она практически перестала пользоваться косметикой в повседневной жизни. Юлия не скрывает, что ее мужу нравятся «умытые лица».

Вам может быть интересно:

«Вырос малыш»: 17-летний сын Водяновой перерос свою маму 44-летняя Банщикова не стала скрывать морщинки на новом снимке «Родила и осталась в прежней форме»: Лопырева примерила закрытый купальник

Тэги:

Надежда БабкинаСветлана БондарчукЭмма МалининаЮлия Высоцкая
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Такая, какая есть»: 57-летняя Эмма Малинина показала себя без макияжа
Интересно?
Поделись с друзьями: