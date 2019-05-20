Вся в маму: 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой снялась для портретного фото

Ульяна учится во Франции, а ее звездная родительница старается, как можно чаще видеться с наследницей.

52-летняя Рената Литвинова опубликовала в Instagram свежее фото своей 17-летней дочери Ульяны. Девушка приняла участие в портретной фотосессии, примерив наряд изумрудного оттенка и распустив белокурые локоны, уложив их на прямой пробор. Всего за два дня снимок Ульяны оценили порядка 17 тысяч человек.

«Копия мамочки, красивая семья какая», «У вас замечательная дочка», «Красивая, тонкая! Не похожа на других! Уникальная девочка», «У вас какая-то космическая красота!!», «Глаза и копна по наследству», «Ульяна, красавица с невероятным взглядом», — такие комментарии появились под свежей публикацией в микроблоге актрисы.

17-летняя Ульяна единственный ребенок Ренаты Литвиновой. Девушка живет и учится во Франции. Однако актриса старается, как можно чаще видеться с наследницей. В одном из своих интервью Рената призналась, что им с дочерью очень нравится рисовать. А иногда к ним в гости приходят друзья — режиссеры и художники. Актриса даже сетовала на то, что некоторые вещи из своего гардероба она находила в шкафах у дочери.

К слову, ранее фото своего старшего сына Лукаса показывала и модель Наталья Водянова. Юноша уже перерос свою маму, но, несмотря на это не стал отказываться от импровизированной фотосъемки.