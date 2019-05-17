Литвинова намекнула на новый проект с Дапкунайте

52-летняя Рената Литвинова опубликовала кадр, который всего за десять часов оценили порядка 10 тысяч человек.

52-летняя Рената Литвинова поделилась с подписчиками на личной страничке в Instagram снимком из недавней фотосессии, на которой она позировала вместе с 56-летней Ингеборгой Дапкунайте.

«С Ингеборгой… После монтажа», — подписала кадр актриса. Пользователи решили, что речь идет о новом проекте Литвиновой, в котором снялась Ингеборга.

Всего за десять часов фото актрис оценили порядка 10 тысяч подписчиков. К слову, в одном из своих интервью Ингеборга рассказала, как ей дается сохранять тонкой талию и после 50-ти лет.

Дапкунайте старается следить за своим питанием, при этом не вредя здоровью жесткими диетами и голодовками. Она давно отказалась от фастфуда и другой вредной пищи. Вместо этого актриса выпивает в день около 1,5—2 литров чистой воды, стараясь не забывать о пользе овощей и фруктов. Кроме того, у Дапкунайте нет вредных привычек.

В своем микроблоге шоумен и актер Игорь Верник также делился снимком с Ингеборгой, на котором она вместе с Равшаной Курковой была запечатлена за кулисами без грима.