«Я оставляю тебя, но никогда не забуду»: Софи Тернер попрощалась с «Игрой престолов» и со своей героиней

Финальная серия проекта вышла под утро по московскому времени. Актеры сериалы перед этим событием оставили трогательные сообщения на своих страницах в Instagram.

Заключительная серия «Игры престолов» вышла в ночь на 20 мая, из-за чего многие поклонники пока не успели ее посмотреть и стараются избегать спойлеров в интернете. А вот актеры шоу уже прощаются со своими персонажами через соцсети и благодарят их за важные моменты.

Одной из первых перед выходом финала со своей героиней попрощалась Софи Тернер. Она поблагодарила Сансу, фанатов и всю команду шоу.

«Спасибо, Санса, что научила меня стойкости, храбрости и подлинной силе. Спасибо, что научила меня быть доброй, терпеливой и любящей. Я выросла с тобой. Я была влюблена в тебя. Я оставляю тебя, но никогда не забуду то, чему ты меня научила. Я благодарю всех невероятных людей, которые делают это шоу, и фанатам, которые любили и поддерживали до конца. Я буду скучать по этому больше всего на свете», — сказала Софи.

Напомним, ранее со своей героиней попрощалась другая актриса сериала, Эмилия Кларк. Она также выразила благодарность Дейенерис, команде шоу и фан-клубу «Игры престолов».