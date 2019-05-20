«Мое сердце останется с ней»: Эмилия Кларк навсегда попрощалась с Дейенерис

Актриса призналась, что сериал сформировал ее как актрису и как женщину.

Последняя серия финального сезона «Игры престолов» вышла в минувшее воскресенье. Актеры, принимающие участие в шоу с самого начала, не могут поверить, что это действительно конец, и учатся жить дальше без своих персонажей.

Исполнительница одной из главных ролей сериала, Эмилия Кларк, трогательно поблагодарила Дейенерис Таргариен, чью роль она исполняла в течение восьми лет.

«Дени очень много значит для меня. Глава Матери драконов оказалась одной из самых важных в моей взрослой жизни, мое сердце навсегда останется с ней. Я сгорала в драконьем пламени, оплакивала ушедших, слушала учителей. «Игра престолов» сформировала меня как актрису, как женщину и как человека», — написала Эмилия.

До начала шоу Кларк не была знаменита, она появлялась лишь в небольших ролях на телевидении и в кино, прежде чем стала известна на весь мир как Дейенерис Бурерожденная, матерь Драконов­, кхалиси великого травяного моря и разрушительница оков.

«Вас, мои дорогие поклонники, я должна поблагодарить отдельно за то, что смотрели каждую серию, за то, что переживали, за то, что позволили мне сыграть персонажа, который уже был в сердцах многих прежде, чем я примерила светлый парик. Без вас не было бы меня», — призналась актриса.