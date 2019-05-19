Победителя Евровидения Дункана Лоуренса не лишат первого места

В финале Евровидения-2019 зрители и жюри выбрали победителем певца из Нидерландов Дункана Лоуренса. Однако некоторые поклонники конкурса решили, что его итоги должны быть пересмотрены, поскольку голландский артист нарушил главное правило выбора своей композиции.

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Песни, с которыми участники выходят на сцену Евровидения, должны быть новыми, не представленными публично или выпущенными в коммерческий оборот ранее 1 сентября года, предшествующего конкурсу. Когда Лоуренс лидировал в финальном голосовании с его хитом Arcade, на YouTube обнаружилось видео, на кадрах которого артист исполняет эту песню под аккомпанемент друзей. Ролик был датирован июнем 2017 года, следовательно, решили фанаты, победу голландца следует аннулировать.

Тем не менее, итоги Евровидения пересматриваться не будут. Ранее издание AD сообщило, что работа над композицией действительно велась около двух лет. Дункан и его продюсер Воутер Харди долго подбирали наиболее подходящее хиту звучание, перебирали аранжировки, но правилам конкурса она соответствует, так как коммерчески не использовалась и исполнялась только раз вживую.

Напомним, Сергей Лазарев стал на международном конкурсе третьим. В ходе голосования жюри Россия опускалась все ниже в списке лидеров, пока не были начислены голоса зрителей. Тогда российский флаг резко поднялся на первую строчку, но затем еще больше баллов получили Лоуренс и певец из Италии Махмуд.