Сложное детство: что известно о победителе Евровидения-2019 Дункане Лоуренсе

Иногда букмекеры ошибаются. В случае с Евровидением-2019 их прогнозы по поводу претендента на победу оправдались полностью: фаворитом с самого начала был Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) из Нидерландов, он и стал победителем.

Страсти во время голосования бушевали нешуточные. В самом конце голосования, когда ведущие нагнетали обстановку, намеренно затягивая объявление результатов, был момент, когда казалось, что молодой голландец потеряет сознание – настолько велико было напряжение.

Всего несколько голосов могли полностью изменить расстановку сил. Но удивительным образом конкурировавший с нидерландским певцом швед в последний момент набрал недостаточное количество очков и не смог сместить Дункана с лидерской позиции.

Откуда же взялся этот ранимый красавчик, получивший в этом году Хрустальный микрофон?

Есть в Голландии город Роттердам. В его составе несколько небольших городков, у нас бы это назвали микрорайонами, но в Голландии это называют «частью городской агломерации». Один из таких городков носит название Спейкениссе. В нем и родилась сегодняшняя звезда.

Мальчик рос одаренным музыкально, родители были внимательны к потребностям сына, поэтому его и отдали не на каратэ, а в музыкальную школу. Где музыка – там и театр. Дункан с удовольствием занимался в театральной студии – там он чувствовал себя в своей среде.

У Дункана, по его словам, было сложное детство

Глядя на этого красавчика, трудно поверить, что когда-то Лоуренс был изгоем среди сверстников. Он был полным стеснительным очкариком. А когда подрос и проявил свою настоящую сексуальную ориентацию, его вообще перестали нормально воспринимать.

Дункан не скрывает, что он бисексуал, даже написал об этом на своей страничке в Facebook. Он говорил, что этот каминг-аут стал лучшим поступком, который он совершил для себя. Но при этом певец жалуется на то, что люди плохо принимают это.

В одном из интервью он говорил, что его обзывали, делали ему больно, бросали в лицо грязные слова и только музыка спасала его, помогая пережить обиды.

Конкурсная композиция – история самого Дункана

Песня, которую Дункан исполнил на Евровидении – с историей. Может быть, поэтому она так тронула зрителей. Она написана по мотивам рассказов молодого человека Лоуренса, который погиб молодым.

Песне уже два года, и это чуть не привело к дисквалификации представителя Нидерландов. Ведь по правилам конкурса, песня должна быть «свежей», выпущенной не ранее, чем 1 сентября 2018. Но даже после того, как организаторам конкурса предоставили ролик, найденный в сети, на этот факт никак не отреагировали, и певец не только принял участие в конкурсе, но и стал победителем Евровидения.

Создатели клипа Лоуренса говорят о высокодуховности

Клип-превью к песне Дункана якобы символизирует борьбу за будущее после трагической потери. Вода как утроба матери, выход на сушу – как духовное перерождение, сброшенное с плеч прошлое. Незнакомцы на берегу – такие же раненые жизнью люди, готовые двигаться дальше, в неизвестность.

На самом деле, сколько бы ни говорили о великом смысле песни Лоуренса, скорее всего, ее успех обеспечил совсем не смысл. Просто красивый юноша с красивым телом парит в воде абсолютно обнаженный под красивую музыку. Кто не отдаст свой голос?

Приятно знать, что при всей нелюбви европейских стран к России, нашему Сергею Лазареву досталось третье место. А то, что ему для этого не пришлось раздеваться перед зрителями и жюри – дорогого стоит. Интересно: что было бы, если бы Сергей уравнял шансы и тоже появился в превью ню?.. Судя по его фотографиям в instagram, шансов у голландца бы не осталось.