Тренировка и чай на Патриарших: Валерия показала свое «идеальное воскресенье»

Лучше всего артистка чувствует себя не за границей, а в родной Москве.

Долгие годы Валерия остается популярное и востребованной артисткой. Певица любит путешествовать, отправляясь за границу с концертами или просто на отдых, а снимками из этих поездок регулярно делится с поклонниками а соцсети. Но, оказывается, лучше всего звезда себя чувствует не за рубежом, а в Москве.

больше по теме Валерия показала Малышевой упражнения для женщин в возрасте за пятьдесят Певица много лет занимается йогой и призывает всех последовать ее примеру.

Валерия опубликовала в Instagram снимок, на котором можно увидеть ее сидящей за ресторанным столиком на свежем воздухе. Артистка пояснила, что больше всего любит устраивать дружеские посиделки после занятий спортом.

«Качественная тренировка, прям от души, а потом чаепитие с друзьями в ресторанчике одного из самых уютных уголков Москвы, располагающегося вокруг Патриарших прудов – мое идеальное воскресенье», – призналась Валерия.

Видно невооруженным глазом, что 51-летняя певица выглядит значительно моложе своих лет. Поддерживать отличную физическую форму супруге Иосифа Пригожина помогает йога, правильное питание, занятия на тренажерах. Недавно Валерия похвасталась своими успехами еще и в спортивной ходьбе. Она рассказала, что совершает длительные пешие прогулки по столице, а одним из ее лучших результатов на шагомере стали 18 тысяч шагов.