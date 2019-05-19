НОВОСТИ

Тренировка и чай на Патриарших: Валерия показала свое «идеальное воскресенье»

Лучше всего артистка чувствует себя не за границей, а в родной Москве.

Тренировка и чай на Патриарших: Валерия показала свое «идеальное воскресенье»
Валерия поделилась с поклонниками новым снимком. Фото: globallookpress©Anatoly Lomokhov

Долгие годы Валерия остается популярное и востребованной артисткой. Певица любит путешествовать, отправляясь за границу с концертами или просто на отдых, а снимками из этих поездок регулярно делится с поклонниками а соцсети. Но, оказывается, лучше всего звезда себя чувствует не за рубежом, а в Москве.

Валерия опубликовала в Instagram снимок, на котором можно увидеть ее сидящей за ресторанным столиком на свежем воздухе. Артистка пояснила, что больше всего любит устраивать дружеские посиделки после занятий спортом.

«Качественная тренировка, прям от души, а потом чаепитие с друзьями в ресторанчике одного из самых уютных уголков Москвы, располагающегося вокруг Патриарших прудов – мое идеальное воскресенье», – призналась Валерия.

Видно невооруженным глазом, что 51-летняя певица выглядит значительно моложе своих лет. Поддерживать отличную физическую форму супруге Иосифа Пригожина помогает йога, правильное питание, занятия на тренажерах. Недавно Валерия похвасталась своими успехами еще и в спортивной ходьбе. Она рассказала, что совершает длительные пешие прогулки по столице, а одним из ее лучших результатов на шагомере стали 18 тысяч шагов.

Вам может быть интересно:

Молодая помощница Петросяна отказалась от строгих нарядов "У меня паранойя?": Ксения Бородина перестала доверять соцсетям и мессенджерам Модный эксперимент: Ирина Безрукова сменила образ ради вечеринки в стиле 90-х

Тэги:

InstagramВалерияпевицафото
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тренировка и чай на Патриарших: Валерия показала свое «идеальное воскресенье»
Интересно?
Поделись с друзьями: