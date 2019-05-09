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Валерия в Монако чувствует себя как дома

Певица приехала с концертом в маленькое государство на берегу Средиземного моря.

Валерия в Монако чувствует себя как дома
Валерия / Global Look Press

Валерия — успешная и востребованная певица, и даже в праздник — День Победы — у артистки достаточно работы. Сейчас она в Монако, чтобы дать там свой очередной концерт. Об этом 51-летняя певица рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

Валерия также рассказала, что в маленьком княжестве на берегу Средиземного моря она, к своему удивлению, почувствовала себя как дома.

«За несколько часов до концерта в Монако. Удивительная все — таки страна — ощущаешь себя как дома, тем более что русскую речь слышишь чуть ли не чаще французской», — написала певица в Instagram.

Как большая модница, Валерия также не забыла показать свой образ. В этот раз для прогулки по Монако артистка выбрала джинсовый костюм, желтую сумку с бахромой и массивные кроссовки.

Поклонники оценили образ любимой певицы и отметили, что она выглядит просто замечательно.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Валерия в программе «Жить здорово!» показала Елене Малышевой упражнения для женщин в возрасте за пятьдесят.

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ВалерияконцертМонако
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Валерия в Монако чувствует себя как дома
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