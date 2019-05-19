Докаталась: фигуристке Алине Загитовой грозит штраф за вождение без прав

Алина Загитова будет оштрафована за управление машиной без прав. В начале мая фигуристка нарушила правила дорожного движения, сев за руль автомобиля без соответствующих документов. Согласно российскому законодательству, только совершеннолетние могут получить водительское удостоверение.

Спортсменка гостила в родном Ижевске и решила прокатиться по городу. При этом несовершеннолетнюю девушку подвели соцсети. Видео со своих «покатушек» спортсменка разместила в профиле Instagram. Ролик заметили сотрудники правоохранительных органов.

На спортсменку заведено административное дело. В случае, если информация подтвердится, Загитовой придется заплатить штраф на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда. Ижевск».

Напомним, Алина Загитова является золотым призером зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующей чемпионкой мира по фигурному катанию. Ранее, спортсменку признали лучшей фигуристкой–одиночницей по версии международного союза конькобежцев (ISU) по итогам сезона 2018/19.

Сейчас Алина Загитова находится в Египте, где отдыхает после соревнований. 18 мая спортсменка отпраздновала День рождения. Фигуристке исполнилось 17 лет.