НОВОСТИ

Докаталась: фигуристке Алине Загитовой грозит штраф за вождение без прав

Несовершеннолетняя спортсменка проехала на машине по Ижевску.

Докаталась: фигуристке Алине Загитовой грозит штраф за вождение без прав
Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova/

Алина Загитова будет оштрафована за управление машиной без прав. В начале мая фигуристка нарушила правила дорожного движения, сев за руль автомобиля без соответствующих документов. Согласно российскому законодательству, только совершеннолетние могут получить водительское удостоверение.

Спортсменка гостила в родном Ижевске и решила прокатиться по городу. При этом несовершеннолетнюю девушку подвели соцсети. Видео со своих «покатушек» спортсменка разместила в профиле Instagram. Ролик заметили сотрудники правоохранительных органов.

На спортсменку заведено административное дело. В случае, если информация подтвердится, Загитовой придется заплатить штраф на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда. Ижевск».

Напомним, Алина Загитова является золотым призером зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующей чемпионкой мира по фигурному катанию. Ранее, спортсменку признали лучшей фигуристкой–одиночницей по версии международного союза конькобежцев (ISU) по итогам сезона 2018/19.

Сейчас Алина Загитова находится в Египте, где отдыхает после соревнований. 18 мая спортсменка отпраздновала День рождения. Фигуристке исполнилось 17 лет.

Вам может быть интересно:

Фигуристка на отдыхе: Алина Загитова показала фигуру в купальнике Алина Загитова поделилась снимком в бикини с курорта 16-летняя Алина Загитова прокатилась за рулем автомобиля

Тэги:

Алина ЗагитоваАлина Загитова езда без правАлина Загитова штраф
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Докаталась: фигуристке Алине Загитовой грозит штраф за вождение без прав
Интересно?
Поделись с друзьями: