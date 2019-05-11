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Фигуристка на отдыхе: Алина Загитова показала фигуру в купальнике

Спортсменка вместе с семьей находится в Египте.

Фигуристка на отдыхе: Алина Загитова показала фигуру в купальнике
Алина Загитова. Фото: Instagram.com/azagitova/

После окончания сезона фигурного катания Алина Загитова уехала с семьей в Египет. После напряженных соревнований спортсменка может себе позволить беспечно нежиться на солнце и купаться в море.

Алина Загитова стала лучшей по итогам состязаний, завоевав золотую медаль на Чемпионате мира в Японии. Фигуристка делится с поклонниками солнечными фотографиями, демонстрируя стройную фигуру.

«Море. Солнце. Красота», – порадовалась каникулам Алина.

Ранее Алина Загитова стала лучшей фигуристкой–одиночницей по версии международного союза конькобежцев (ISU) по итогам сезона 2018/19.

Загитова за сезон набрала 4510 баллов, опередив своих конкурентов. Второе место заняла японская фигуристка – Сатоко Мияхара. На третье место международный союз конькобежцев поместил Евгению Медведеву. В ее «активе» за минувший сезон всего 3384 балла.

Напомним, ранее Алина Загитова попала в ТОП-30 списка Forbes, как «самая перспективная россиянка моложе 30 лет». После победы на Олимпиаде с фигуристкой заключили контракты многие известные бренды. Издание назвало ее победительницей в категории «Спорт и киберспорт».

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Фигуристка на отдыхе: Алина Загитова показала фигуру в купальнике
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