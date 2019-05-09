Лера Кудрявцева посмеялась над мужем за неудачную фотографию

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает за рубежом с мужем на майских праздниках. У красавца-хоккеиста Игоря Макарова сезон позади. В состав сборной на чемпионат мира он не попал, поэтому у игрока сейчас уйма свободного времени. Между тем Лера Кудрявцева осталась крайне недовольна своим любимым. Дело в том, что он сделал неудачный кадр своей второй половинки. На фотографии Кудрявцева сфотографирована со спины. Причем снимок получился размазанным.

«Попросила мужа сфотографировать красиво», — заявила телеведущая и поставила грустный смайлик.

больше по теме Лера Кудрявцева с мужем впервые взяли 8-месячную дочь в путешествие Девочку зовут Марией.

Отметим, что Лере Кудрявцевой 47 лет. Супруг значительно младше ее. Ему сейчас 32 года. Несмотря на разницу в возрасте пара безумно счастлива. В прошлом году телеведущая подарила своему любимому дочь. Мария Макарова родилась 13 августа. Звезда достаточно быстро привела себя в формуи вернулась к съемкам на телевидении. Кстати, в нынешнее путешествие супруги впервые взяли с собой дочку, которая прекрасно перенесла дорогу.

Интересно, что также в прошлом году Лера Кудрявцева стала бабушкой. У сына от первого брака Жана Ленюка родился сын.