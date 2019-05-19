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«Достойный человек»: 65-летний Серов заговорил о своем зяте

Ранее сообщалось, что 26-летняя дочь исполнителя - Мишель - тайно вышла замуж.

«Достойный человек»: 65-летний Серов заговорил о своем зяте
Александр Серов с дочкой Мишель (Фото: Instagram.com/mishel_serova)

У народного артиста России Александра Серова появился зять. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, дочь исполнителя — 26-летняя Мишель — тайно вышла замуж. Девушка охотно делилась с подписчиками кадрами со свадьбы, не показывая при этом лица своего избранника. На праздничных снимках, которые появились в микроблоге новоиспеченной невесты, никому из верных почитателей Мишель так и не удалось рассмотреть внешность молодого человека.

Репортерам программы «Ты не поверишь!» связались с отцом девушки, который рассказал о своем зяте. По словам Серова, он пропустил регистрацию молодоженов из-за важной встречи. Однако не забыл поздравить дочь с тем, что она стала замужней женщиной.

«Нормальный человек, достойный! А там все как карта ляжет. В процессе их совместной жизни, взаимопонимания… уступок!» — отметил Серов, говоря об избраннике своей дочери.

Певец заверил, что был не согласен с выделенными для организации торжества тратами.

«Я даже сам не согласен с этим бюджетом… Очень дорогой бюджет», — заявил исполнитель.

Мишель считает своего отца строгим. Ведь Александр Николаевич всегда настаивал на том, чтобы девушка занималась делом и роста самостоятельной.

«Он говорит, чтобы я меньше гуляла, больше была загружена и все время была при деле! Для меня самое главное, чтобы был спокоен папа», — добавила дочь певца.

Своего отца Мишель считает самым лучшим мужчиной, поэтому девушка мечтала встретить спутника жизни, который был бы похож на ее папу. К слову, выбор дочери Серов одобрил.

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Александр Серов
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«Достойный человек»: 65-летний Серов заговорил о своем зяте
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