Дочь Александра Серова тайно вышла замуж

26-летняя Мишель так и не показала лицо жениха.

Дочь известного артиста Александра Серова похвасталась в Instagram, что выходит замуж. Свадьбу 26-летняя Мишель сыграла в Барвихе 11 мая. О помолвке девушка сообщила ещё в октябре прошлого года. Всё это время Мишель Серова скрывает лицо жениха.

Невеста поделилась кадрами со свадьбы в Stories. Для торжества Мишель выбрала элегантное белое платье-бюстье без лишних деталей. Девушка также показала обручальное кольцо с бриллиантом рядом с рукой супруга.

Дочь Александра Серова опубликовала видео, как молодожёны запускают голубей. Жениха сняли так, что видно только его руки и ноги. Можно разглядеть, что избранник выбрал для церемонии тёмно-синий классический костюм.

Александр Серов любит свою дочь и только её признаёт своей наследницей. Всевозможные ДНК-тексты певец назвал фальсификацией. Народный артист уверен, что наглые женщины просто хотят нажиться на его состоянии. Если бы он выбрал работу попроще, то к нему не напрашивались бы в родственники малознакомые люди.