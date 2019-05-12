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Дочь Александра Серова тайно вышла замуж

26-летняя Мишель так и не показала лицо жениха.

Дочь Александра Серова тайно вышла замуж
Александр Серов с дочерью Мишель. фото: instagram.com/mishel_serova/

Дочь известного артиста Александра Серова похвасталась в Instagram, что выходит замуж. Свадьбу 26-летняя Мишель сыграла в Барвихе 11 мая. О помолвке девушка сообщила ещё в октябре прошлого года. Всё это время Мишель Серова скрывает лицо жениха.

Свадьба Мишель Серовой. Скриншот: instagram.com/mishel_serova/
Свадьба Мишель Серовой. Скриншот: instagram.com/mishel_serova/
Свадьба Мишель Серовой. Скриншот: instagram.com/mishel_serova/
Свадьба Мишель Серовой. Скриншот: instagram.com/mishel_serova/

Невеста поделилась кадрами со свадьбы в Stories. Для торжества Мишель выбрала элегантное белое платье-бюстье без лишних деталей. Девушка также показала обручальное кольцо с бриллиантом рядом с рукой супруга.

Свадьба Мишель Серовой. Скриншот: instagram.com/mishel_serova/
Свадьба Мишель Серовой. Скриншот: instagram.com/mishel_serova/

Дочь Александра Серова опубликовала видео, как молодожёны запускают голубей. Жениха сняли так, что видно только его руки и ноги. Можно разглядеть, что избранник выбрал для церемонии тёмно-синий классический костюм.

Свадьба Мишель Серовой. Скриншот: instagram.com/mishel_serova/
Свадьба Мишель Серовой. Скриншот: instagram.com/mishel_serova/

Александр Серов любит свою дочь и только её признаёт своей наследницей. Всевозможные ДНК-тексты певец назвал фальсификацией. Народный артист уверен, что наглые женщины просто хотят нажиться на его состоянии. Если бы он выбрал работу попроще, то к нему не напрашивались бы в родственники малознакомые люди.

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Александр СеровМишель Серовасвадьбатайная свадьба
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