«Родила и осталась в прежней форме»: Лопырева примерила закрытый купальник

35-летняя Виктория Лопырева поделилась с верными почитателями свежим снимком, приняв участие в недавней фотосессии. Перед объективами фотокамер девушка позировала в черном закрытом купальнике и босоножках. Образ модели дополнили солнцезащитные очки.
Снимок новоиспеченной мамочки меньше чем за сутки набрал порядка 47 тысяч отметок «Нравится». В комментариях под фото Виктория вступила в переписку с одним из своих поклонников.
«А что, ты родила и осталась в прежней форме. Где совесть?» — обратился к Виктории ее подписчик под ником @novatorov.
«Ты что, не читаешь прессу?! У меня ее нет», — с юмором ответила модель.
Напомним, что вместе со своим избранником, бизнесменом Игорем Булатовым Виктория Лопырева воспитывает сына Марка Лео. Малыш появился на свет в феврале. По словам девушки, даже став мамой, она старается не замыкаться в четырех стенах. С возлюбленным Виктория устраивает романтические вечера, ходит в рестораны и гуляет на пляжах.