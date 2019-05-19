«Родила и осталась в прежней форме»: Лопырева примерила закрытый купальник

35-летняя Виктория Лопырева поделилась с верными почитателями свежим снимком, приняв участие в недавней фотосессии. Перед объективами фотокамер девушка позировала в черном закрытом купальнике и босоножках. Образ модели дополнили солнцезащитные очки.

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Снимок новоиспеченной мамочки меньше чем за сутки набрал порядка 47 тысяч отметок «Нравится». В комментариях под фото Виктория вступила в переписку с одним из своих поклонников.

«А что, ты родила и осталась в прежней форме. Где совесть?» — обратился к Виктории ее подписчик под ником @novatorov. «Ты что, не читаешь прессу?! У меня ее нет», — с юмором ответила модель.

Напомним, что вместе со своим избранником, бизнесменом Игорем Булатовым Виктория Лопырева воспитывает сына Марка Лео. Малыш появился на свет в феврале. По словам девушки, даже став мамой, она старается не замыкаться в четырех стенах. С возлюбленным Виктория устраивает романтические вечера, ходит в рестораны и гуляет на пляжах.