Лопырева показала, как стильно носить платок на голове

35-летняя Виктория Лопырева придумала, как спастись от ливня и остаться стильной. На помощь может прийти платок. В Instagram девушка опубликовала свежее фото, обратившись к верным почитателям. Лопырева спросила подписчиков: нравится ли им платок на голове женщины?

«Кто из знаменитостей, на ваш взгляд, использует этот аксессуар наиболее удачно? Мой образ навеян сегодняшним тропическим ливнем в наших краях», — подписала снимок Виктория.

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К слову, ранее своим фото с платком на голове делилась актриса из сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. Девушка покрыла им локоны, шею и зону декольте.

Напомним, что у Виктории Лопыревой подрастает трехмесячный сын Марк Лео. Отцом малыша стал бизнесмен Игорь Булатов. Модель продолжает вести активный образ жизни и делится с подписчиками полезными советами.