Лазарев о третьем месте на Евровидении: «Сейчас нужно все осознать и выспаться»

Конкурсант поблагодарил свою команду за слаженную работу, а поклонников за поддержку.

В Instagram Сергей Лазарев опубликовал одно из первых обращений к своим подписчикам после выступления на музыкальном конкурсе Евровидение-2019. Исполнитель поблагодарил команду за слаженную работу, а поклонников за их поддержку и теплые отклики. Конкурсант от России занял на Евровидении третье место, уступив лишь певцу из из Нидерландов и представителю из Италии.

«Спасибо каждому, мы сделали это! Спасибо всей команде! Отдельный пост завтра напишу с благодарностями всей команде! Сейчас нужно все осознать и выспаться», — отметил Лазарев после объявления результатов голосования и подведения всех итогов, когда стало известно о его третьем месте на Евровидении.

К слову, на своих личных страничках исполнителя поддерживали и его коллеги по творческой сцене — Дима Билан, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие. За выступлением Сергея следили и наследники Филиппа Бедросовича — дочь Алла-Виктория и сын Мартин.

Сергей Лазарев на Евровидении-2019 занял третье место набрав 369 баллов.