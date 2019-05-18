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«Не совсем еще старушка»: Аделина Сотникова продемонстрировала хорошую растяжку на пляже

Фигуристка встала на мостик.

«Не совсем еще старушка»: Аделина Сотникова продемонстрировала хорошую растяжку на пляже
Аделина Сотникова. Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14/

Аделина Сотникова отдыхает на Бали, откуда делится «горячими» фотографиями. После успешного выступления на Олимпиаде в Сочи в 2014 году – фигуристка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании – Аделина Сотникова оставила профессиональный спорт. Попытки триумфально вернуться на лед не увенчались успехом.

22-летняя спортсменка теперь много отдыхает и восстанавливает здоровье. Фигуристка поддерживает себя в хорошей физической форме и демонстрирует, что ей удалось сохранить прежнюю гибкость.

Так, Сотникова разместила фотографию, где показала, что встала на мостик. Девушка иронично заметила, что, несмотря на отсутствие прежних тяжелых тренировок, по-прежнему имеет отменную растяжку.

«А я ещё ничего, не совсем «старушка». Моя спина, правда, немного сказала мне «спасибо», – написала девушка.

Ранее Аделина Сотникова сменила прическу, нарастив длинные волосы. Поклонники олимпийской чемпионки единогласно одобрили ее новый имидж, отметив, что длинные волосы делают ее еще красивее и женственней.

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«Не совсем еще старушка»: Аделина Сотникова продемонстрировала хорошую растяжку на пляже
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