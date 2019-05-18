НОВОСТИ

«Прочитать две книги, съездить на три экскурсии»: Сотникова в бикини поделилась планами на отпуск

Фигуристка улетела на Бали, откуда выкладывает «жаркие» фотографии.

«Прочитать две книги, съездить на три экскурсии»: Сотникова в бикини поделилась планами на отпуск
Аделина Сотникова/globallookpress.com

Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова, как известно, завершила профессиональную карьеру. Какое-то время она пыталась вернуться на лед, но все ее попытки заканчивались неудачами. Даже прославленный тренер Татьяна Тарасова рекомендовала ей не мучить себя, а пытаться найти другое увлечение в жизни. Сейчас звезда много времени проводит на жарких курортах, где отдыхает и восстанавливает силы.

В Instagram она опубликовала откровенную фотографию, которая была сделана в бассейне. На снимке Сотникова в бикини отдыхает. У нее прекрасное настроение. Как рассказала фигуристка, ей предстоит набраться сил на весь год, потому что он обещает быть насыщенным. Она впервые поставила себе цель и план на отпуск.

На Бали звезда планирует рано вставать, заниматься спортом по утрам, релаксировать. «Прочитать две книги, съездить на три экскурсии. Просто отдохнуть душой и отключиться от всего», — сообщила фигуристка о планах.

Отметим, что Аделина Сотникова после завершения карьеры активно участвует в ледовых шоу. Фигуристка в прекрасной физической форме. В новом сезоне все любители ее таланта снова смогут увидеть ее на льду.

Вам может быть интересно:

Навка вступила в спор с Тарасовой, которая назвала ее ученицу «полуфабрикатом» Изысканное преображение: Аделина Сотникова решилась на смену имиджа «Она два дня от меня не отходила»: Андрей Чадов вспомнил, как Барановская спасла его от смерти на Бали

Тэги:

Аделина СотниковаБалиТатьяна Тарасова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Прочитать две книги, съездить на три экскурсии»: Сотникова в бикини поделилась планами на отпуск
Интересно?
Поделись с друзьями: