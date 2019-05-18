«Прочитать две книги, съездить на три экскурсии»: Сотникова в бикини поделилась планами на отпуск

Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова, как известно, завершила профессиональную карьеру. Какое-то время она пыталась вернуться на лед, но все ее попытки заканчивались неудачами. Даже прославленный тренер Татьяна Тарасова рекомендовала ей не мучить себя, а пытаться найти другое увлечение в жизни. Сейчас звезда много времени проводит на жарких курортах, где отдыхает и восстанавливает силы.

В Instagram она опубликовала откровенную фотографию, которая была сделана в бассейне. На снимке Сотникова в бикини отдыхает. У нее прекрасное настроение. Как рассказала фигуристка, ей предстоит набраться сил на весь год, потому что он обещает быть насыщенным. Она впервые поставила себе цель и план на отпуск.

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На Бали звезда планирует рано вставать, заниматься спортом по утрам, релаксировать. «Прочитать две книги, съездить на три экскурсии. Просто отдохнуть душой и отключиться от всего», — сообщила фигуристка о планах.

Отметим, что Аделина Сотникова после завершения карьеры активно участвует в ледовых шоу. Фигуристка в прекрасной физической форме. В новом сезоне все любители ее таланта снова смогут увидеть ее на льду.