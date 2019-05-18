«Причина была во мне – я влюбился»: Газманов объяснил, почему расстался с первой женой

Музыкант и композитор Олег Газманов в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ рассказал, почему развелся с первой женой Ириной. Пара была вместе на протяжении 22-х лет. Ведущая программы Лера Кудрявцева спросила, что стало причиной разрыва отношений. Газманова и его жену долгое время считали образцовой парой.

«Причина была во мне – я влюбился. Какое-то время мы продолжали жить вместе, но потом быть рядом с Ириной оказалось невозможно. В те годы я уже был популярным. Оставил супруге квартиру, машину, дом. Конечно, это была боль», — заявил Газманов.

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Музыкант признался, что на протяжении последних 25 лет помогал бывшей жене. Ежемесячно он переводил ей по три тысячи долларов. Кроме того, он оплатил учебу в Англии их совместному сыну Родиону. «Она, конечно, не виновата. Думаю, что у нее есть какая-то обида на меня. У нас было много счастливых дней», — заявил певец.

Отметим, что Ирина Газманова сейчас живет в Калининграде. С декабря 1997 года Газманов состоит в отношениях с Мариной Муравьевой. Свадьбу она сыграли в 2003 году. Своей второй жене Олег Газманов посвятил такие хиты, как «Моя любовь» и «Единственная моя».