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«Голос перестал звенеть»: Олег Газманов раскрыл подробности лечения опухоли

Певец долгое время считал, что просто простыл.

«Голос перестал звенеть»: Олег Газманов раскрыл подробности лечения опухоли
Олег Газманов/globallookpress.com

Известный певец Олег Газманов в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ, раскрыл подробности своей болезни. Она дала о себе знать в 2011 году. У артиста обнаружили гранулему – доброкачественную опухоль на голосовых связках.

Газманов серьезно болел в 2011 году/globallookpress.com

«Мне вдруг резко стало тяжело петь. Голос перестал звенеть. Какое-то время я терпел, а потом пошел обследоваться. Сначала считал, что просто простыл. Оказалась, что у меня гранулема. Я поехал в Берлин. Специалист мне сказал, что опухоль вполне могла перерасти в злокачественную. Врач отметил, что существовала вероятность, что я вообще больше не смогу петь», — сказал музыкант.

Первые десять дней после операции певец разговаривал шепотом. По его признанию, сейчас он счастлив, что издает звуки и радуется жизни. Все могло пойти совсем по-другому сценарию.

Также он рассказал, что его раньше часто беспокоила спина. Газманов – мастер спорта по спортивной гимнастике. В юности у него было огромное количество компрессионных ударов по позвоночнику после приземлений. Однажды музыкант завязывал шнурки и просто не смог разогнуться. В итоге пришлось снова обращаться к медикам, которые смогли поставить его на ноги.

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Тэги:

Олег ГазмановПрограмма "Секрет на миллион"тяжелая болезнь
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«Голос перестал звенеть»: Олег Газманов раскрыл подробности лечения опухоли
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