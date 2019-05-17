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Максим Фадеев высказался об отмене итогов шоу «Голос. Дети»

Продюсер переживает, что психике детей нанесена тяжелая травма.

Максим Фадеев высказался об отмене итогов шоу «Голос. Дети»
Максим Фадеев. фото: globallookpress

Максим Фадеев заявил, что отмена результатов голосования в передаче «Голос. Дети» была сделана с целью восстановить репутацию шоу и канала. При этом, по мнению известного продюсера, представителям телекомпании будет сложно сделать «хорошую мину при плохой игре».

Также Фадеев заметил, что Первый канал никак не замешан в махинациях, а сам является жертвой. По его словам, у руководства нет никакой выгоды тасовать результаты голосования. Музыкант уверен, что фейковые СМС появились из-за внешнего вмешательства в конкурс.

Также продюсер надеется, что спецвыпуск передачи «Голос. Дети», который пройдет 24 мая, будет примирительным выступлением, а не очередным конкурсом. Он понимает, какое давление оказывается на участников проекта, и переживает, как бы скандал не испортил маленьким артистам жизнь.

«Я считаю, что это очень неправильно, это очень бьет по психике детей», — рассказал Максим Фадеев порталу РБК.

Напомним, 16 мая компания Group-IB опубликовала предварительные результаты проверки СМС-голосования в финале шоу «Голос. Дети». Специалисты выяснили, что за дочь Алсу Микеллу Абрамову часть голосов отдавалась с недействительных номеров. Это могло повлиять на ее победу в шестом сезоне конкурса.

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Дочь АлсуМаксим ФадеевМикелла АбрамоваСкандал на шоу "Голос.Дети"Финал шоу «Голос.Дети»шоу "Голос.Дети"
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Максим Фадеев высказался об отмене итогов шоу «Голос. Дети»
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