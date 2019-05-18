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«Может быть и третий брак»: Виталий Гогунский рассказал об отношениях с бывшей женой

Они были женаты дважды. По словам актера, не исключено, что и в третий раз пойдут под венец.

«Может быть и третий брак»: Виталий Гогунский рассказал об отношениях с бывшей женой
Гогунский рассказал о своих отношениях с бывшей женой Фото: EAST NEWS

Несколько месяцев назад звезда сериала «Универ», актер Виталий Гогунский во второй раз развелся с моделью Ириной Маирко, матерью его 9-летней дочери Миланы. Несмотря на это, артист не исключает, что вскоре они пойдут под венец в третий раз.

По словам актера, он не уделяет семье должного внимания. Виталий, как и многие представители шоу-бизнеса, сильно загружен работой, что, мягко говоря, не устраивало Ирину. Поэтому она и подала на развод, пишет «Собеседник».

«Я творческий человек, иногда могу уйти в космос. Жена у меня красивая, а все красивые женщины требуют внимания», — делится Виталий Гогунский.

С самого начала отношения Виталия и Ирины были непростыми. Инициатором первого развода стал актер. После расставания он женился на другой девушке – Анне. Однако вскоре они разошлись. При этом Виталий продолжал общаться с бывшей супругой. И через некоторое время неожиданно позвал Ирину под венец. По словам Гогунского, пара вновь воссоединилась из-за желания дочери Миланы.

«Бывших жен не бывает. Я считаю, что нужно не то чтобы дружить после расставания, но даже ссориться не стоит! Отношения — это такая тонкая история. С моей супругой Ириной, матерью моего ребенка, мы, можно сказать, дважды были женаты. Я не исключаю, что может быть еще и третий брак», — считает Виталий.

Актер рассказал, что достаточно часто общается с Ириной. Разговоры могут растянуться на целый час. Причем они обсуждают не только воспитание дочери, но и будущий совместный проект.

Добавим, актер помогает Милане развивать творческие способности. Девочка уже записала песню, а в блоге постоянно публикует ролики со своих актерских выступлений.

При этом Виталий Гогунский заявил, что его дочь не будет участвовать в шоу «Голос. Дети». Хотя Милана хотела попробовать свои силы в этом конкурсе. По словам актера, после скандальной истории с дочерью Алсу он понял, что принял верное решение.

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бракоразводный процессВиталий Гогунскийзвездные разводы
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«Может быть и третий брак»: Виталий Гогунский рассказал об отношениях с бывшей женой
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