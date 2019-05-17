Звезда «Универа» Виталий Гогунский запретил 9-летней дочери участвовать в шоу «Голос. Дети»

Наследница актера уже давно поет и довольна популярна в Интернете. Как оказалось, она хотела отправиться на популярный песенный конкурс, но папа ей не позволил. После скандала с дочерью Алсу он только удостоверился в правильности своего поступка.

Несколько недель назад разгорелся скандал, когда дочь певицы Алсу с большим отрывом в голосах победила на шоу «Голос. Дети». В итоге дело дошло до того, что руководство Первого канала поручило специальной компании, которая сотрудничает с «Интерполом», проверить итоги конкурса. На днях появились первые результаты. Оказалось, что 11-летняя Микелла Абрамова, действительно, победила незаслуженно. Большое количество sms-сообщений за нее было отправлено ботами.

Общество сразу раскололось на два лагеря. Одни ополчились против семьи Алсу, а другие стали переживать за девочку, которая может получить психологическую травму из-за травли и всего происходящего. Стоит отметить, что дети многих звезд имеют вокальные данные и хотят прославиться. Дана Борисова призналась Teleprogramma.pro, что ее 12-летняя дочь Полина буквально просится поучаствовать в «Голосе». По словам телеведущей, девочка утверждает, что готова к негативным комментариям и не боится обвинений в свой адрес. Борисова не стала скрывать, что, возможно, отправит наследницу на кастинг шоу в будущем году.

А вот Ксения Бородина категорически против того, чтобы ее наследницы участвовали в подобных проектах. PR-директор телеведущей Лев Смольников пояснил, что, по мнению Бородиной, на подобных конкурсах к детям медийных личностей всегда предвзятое отношение.

Во многом согласен с ней и Виталий Гогунский. Звезда сериала «Универ» воспитывает дочку Милану. Она поет, даже когда делает уроки. В 2017 году малышка всех растрогала, когда спела для гостей на свадьбе родителей. По словам актера, его наследница намеревалась участвовать в «Голосе», но он ей не позволил.