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«Ты уже не узнаешь, какими вырастут наши дети, Сережа»: жена Доренко написала послание мужу

По словам Юлии, летом с детьми они отправятся в Керчь, где в юности проводил много времени тележурналист.

«Ты уже не узнаешь, какими вырастут наши дети, Сережа»: жена Доренко написала послание мужу
Сергей Доренко/globallookpress.com

Супруга скончавшегося от разрыва аорты Сергея Доренко Юлия в Instagram написала очень трогательное послание своему мужу, которое пробирает до глубины души и никого не может оставить равнодушным.

«Ты уже не узнаешь, какими вырастут наши дети, Сережа. Станет ли Варя большим ученым, а Вера актрисой, как мы предполагали с тобой. В каком уголке света захотят жить. Варя решила вторым иностранным выбрать испанский, «ведь должен же кто-то в нашей семье говорить по-испански». Какую бы судьбу они не выбрали, я постараюсь научить наших девочек главному — любить. Ведь это ты считал самым важным? Мы любили тебя. И будем любить всегда», — заявила Юлия Доренко.

Также она сообщила, что летом вместе с детьми она отправится в Керчь, где в юности много времени проводил журналист. Он бегал там в детстве по песчаному пляжу и ловил бычков. Также она обещала подняться на гору Митридат и увидеть окружающий мир его глазами. «Ты будешь нигде. Ты будешь везде», — заявила Юлия Доренко.

Сергей Доренко скончался 9 мая, когда ехал на мотоцикле от своих друзей. Незадолго до смерти он жаловался на здоровье. Дочери журналиста от первого брака после смерти отца заявили, что его могли отравить. Причем они считали, что к этому могла приложить руку, как раз его молодая супруга. В итоге церемония прощания была перенесена. После проверки выяснилось, что смерть наступила от разрыва аорты.

Отметим, что дочери Доренко настаивали, чтобы их отца похоронили по христианскому обычаю в гробу. Юлия же говорила, что журналиста необходимо кремировать. По ее словам, он сам об этом говорил. В итоге Сергея Доренко кремировали. Еще при жизни он просил развеять свой прах на горе Митридат.

Интересно, что во время церемонии прощания пожилая мать журналиста все время держалась около вдовы, а не рядом со своими внучками. Судя по всему, она полностью доверяет Юлии Доренко, которая родила журналисту прекрасных дочерей. Надо отметить, что и супруга, и мать очень сильно переживали на церемонии прощания. Они еле держались на ногах. При этом мать Доренко всех благодарила, однако каких-то других комментариев не давала. Впрочем, в ее состоянии ждать их было бы и не уместно. На данный момент Юлия Доренко не сообщала, когда будет развеян прах ее мужа на горе Митридат.

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КрымУмер Сергей ДоренкоЮлия Доренко
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«Ты уже не узнаешь, какими вырастут наши дети, Сережа»: жена Доренко написала послание мужу
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