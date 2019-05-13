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Садальский возмутился, что после смерти Доренко на его родной радиостанции играла «веселенькая музыка»

Актер считает, что коллеги могли бы проявить куда большее уважение к журналисту.

Садальский возмутился, что после смерти Доренко на его родной радиостанции играла «веселенькая музыка»
Станислав Садальский/globallookpress.com

Известный актер Станислав Садальский в Instagram раскритиковал некоторых звезд шоу-бизнеса, а также сотрудников радиостанции «Говорит Москва», которые, как он считает, не отдали должной дани уважения своему главному редактору. Садальский привел слова писателя Ивана Бунина: «Венец каждой человеческой жизни — есть память о ней. Высшее, что обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет той души, которая не томилась бы втайне мечтою об этом венце».

Затем он вспомнил, что телеведущий Андрей Малахов сделал поминальную запись о Доренко. А вот некоторые другие звезды телевидения проявили неуважение к покойному. Актер возмутился, что Владимир Познер несколько дней назад сделал провокационную запись о журналисте, сказав, что тот в аду и дает жару самим чертям.

Актера неприятно удивило, что на радиостанции «Говорит Москва», где журналист был главным редактором, сразу после его гибели звучала веселенькая музыка, а ведущие равнодушно вещали о неком постороннем Доренко. Он считает, что это настоящий позор.

Сергей Доренко умер, когда ехал от своих друзей на мотоцикле. Основная причина смерти – разрыв аорты. Впрочем, дочери от первого брака считают, что их отца могли отравить. В связи с этим была перенесена на неопределённый срок церемония прощания.

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Владимир ПознерСтанислав СадальскийУмер Сергей Доренко
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Садальский возмутился, что после смерти Доренко на его родной радиостанции играла «веселенькая музыка»
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