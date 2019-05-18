«Коллеги не пускают на эстраду»: Прохор Шаляпин серьезно переживает из-за своей певческой карьеры

Казалось бы, Прохора Шаляпина не показывают сегодня только, как говорится, в утюгах. Он – участник многочисленных эфиров на российском телевидении. Вот только практически все они – скандальные ток-шоу, где обсуждается его личная или семейная жизнь. Он даже прогноз погоды теперь ведет, а вот музыкальных выступлений артиста на ТВ нет уже давно.

Потому Шаляпин признается, что очень переживает из-за своей певческой карьеры, несмотря на неплохие внешность и голос.

«За плечами у меня телепроект «Фабрика звезд». Я вообще талантливый человек, пел перед президентами. Но сейчас коллеги меня почему-то не пускают на эстраду», — цитирует жалобы скандальной звезды кр.ru.

Артист добавляет, что ему не дает выйти на сцену «тот междусобойчик, который уже достал всю страну». Однако, Прохор не отчаивается, мол, не спился же, выживает и работает. Словом, денег хватает. Да и на коллег по цеху обиды и зла не держит, да и, в вообще, относится к сложившейся ситуации с пониманием. Как отмечает певец, вполне возможно, что и он сам вел себя также.

Кстати, недавно Прохор поделился с журналистами подробностями своего романа и развития отношений с бывшей супругой Армена Джагарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.