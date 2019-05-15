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Прохор Шаляпин об отношениях с Виталиной: «Мы год из кровати выкладываем фотографии»

Певец со своей избранницей стали гостями радиопередачи на Радио Комсомольская правда

Прохор Шаляпин об отношениях с Виталиной: «Мы год из кровати выкладываем фотографии»
Прохор Шаляпин и Виталина. фото: instagram.com/p_shalyapin/

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская встречаются уже почти год. Они поддерживают друг друга во всем.

Бывшая жена Армена Джигарханяна просит называть ее простой пианисткой, но с недавних пор она начала петь. На днях выяснилось, что она записала новую песню и выступит 25 мая в Доме кино.

Помогал в записи трека ей Шаляпин. В эту среду они вдвоем стали гостями радиопередачи Радио Комсомольская правда «Главное — вовремя».

Виталина призналась, что спальня у нее со звукоизоляцией, поэтому именно там она любит распеваться. Продемонстрировать свои вокальные данные прямо в студии девушка отказалась, в отличие от своего возлюбленного.

При этом пианистка заверила, что на концерте будет петь «вживую». Ведущий передачи рискнул уточнить, состоят ли Прохор и Виталина в отношениях.

«Слушайте, мы год из кровати выкладываем фотографии, а все до сих пор спрашивают, пара ли мы. Кто как хочет, пусть так и думает, потому что на каждый роток не накинешь платок. Чтобы я сейчас ни сказал — опровергнут. Если скажу, что пиар — скажут, что мы спим. Если скажу, что спим и нам хорошо, то скажут — неправда это пиар», — высказался Шаляпин. «Нам интересно друг с другом, пусть как хотят, так и думают», — добавила Цымбалюк-Романовская.

Также артист не стал скрывать, что выступает за пиар на любовных романах и за все, что может развлечь людей. По словам Прохора, даже негативные комментарии в соцсетях он не считает чем-то плохим, так как это помогает людям освободиться, выговориться.

Ведущие передачи решили проверить, как хорошо гости знают друг друга, задав им несколько вопросов друг о друге. Пианистка призналась, что возлюбленный ласково называет ее Виталинка. По ее словам, последний подарок, который Шаляпин ей сделал, это кроссовки. Также девушка назвала свое любимое блюдо — рыба.

Сам артист не смог вспомнить, какой подарок подарил своей избраннице недавно. Также он и не смог назвать любимое блюдо Виталины. «Она мало ест!», — попытался оправдаться артист.

В конце передачи ведущие поинтересовались, как пара относится к своим бывшим возлюбленным. Прохор заверил, что со всеми своими экс-возлюбленными дружит и поддерживает теплые отношения.

Цымбалюк-Романовская в свою очередь отказалась давать комментарии. Она лишь отметила, что криминальная история еще не окончена. Напомним, что Джигарханян подал в суд на экс-супругу, так как заподозрил, что она его обманула, присвоив себе все его имущество.

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Прохор Шаляпин об отношениях с Виталиной: «Мы год из кровати выкладываем фотографии»
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