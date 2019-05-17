Новое фото Ольги Бузовой вызвало переполох в среде ее фанатов

Певица показала, как занимается танцами в студии балета. Но подписчиков ее аккаунта в Instagram напугала худоба телеведущей.

Ольга Бузова решила поделиться с подписчиками в Instagram свежими фотографиями. Певица оказалась в студии балета. Она позировала у станка в черном спортивном костюме и кроссовках. Топ оставлял живот открытым. Бузова также рискнула показать себя поклонникам без макияжа.

Чтобы выглядеть стройнее в кадре, ведущая «Дома-2» втянула живот, но перестаралась. В итоге Ольга Бузова выглядела так, будто не ела несколько дней. Рёбра певицы выпирали на кадре слишком сильно, поэтому фанаты обеспокоились состоянием певицы. Большинство подписчиков похвалили свежее лицо 33-летней звезды, но остались недовольны исхудавшей фигурой.

«Оля, это же ужасно, у тебя же рёбра торчат!», «Сколько можно втягиваться… смотри не задохнись», «Вообще исхудала. Оля, хотя бы иногда кушай», «Тощая, ужас», «Не надо худеть, уже не красиво», — написали в комментариях обеспокоенные пользователи.

Напомним, недавно Ольга Бузова призналась, что заболела. Певица объявила во время передачи «Студия СОЮЗ», что её голос осип от простуды. Несмотря на болезнь, она исполнила хит «Танцуй под Бузову». Ведущая «Дома-2» пошутила, что теперь слушатели действительно могут утверждать, что у неё нет голоса.