Охрипший голос не помешал Ольге Бузовой исполнить свои хиты на съемках шоу

Телеведущая была вынуждена признать, что у нее нет голоса, но временно. Подобные откровения звезда позволила себя в рамках программы «Студия СОЮЗ» на канале ТНТ.

Ольга Бузова после расставания с Дмитрием Тарасовым решила найти отдушину в работе. Теперь она известная бизнесвумен и певица. Также девушка вовлечена в реалити-шоу «Дом-2», на которое 15 лет назад пришла в роли участницы и со временем стала ведущей этой программы.

В редкие свободные минуты Ольга всегда старается прогуляться по улицам. Похоже, что именно такие прогулки сыграли с артисткой злую шутку. Когда она пришла на съемки музыкальной передачи «Студия СОЮЗ», то была вынуждена признаться, что заболела. Она попросту закашляла своего соперника Александра Гудкова.

«Я чуть-чуть приболела, но не переживайте, это не заразно», — сказала осипшим голосом Бузова. «Зато сегодня единственная возможность, когда вы можете утверждать, что у Бузовой нет голоса. И это будет чистая правда», — добавила она.

Даже проблемы со здоровьем и отсутствие голоса не помешали гостье шоу исполнить свои хиты. Она также станцевала танец, придуманный специально под ее трек «Танцуй под Бузову». И к ней пришлось присоединиться шести ведущим проекта, которые в этот день оценивали участников.

Им также удалось провести занятные эксперименты. Например, ведущие спели трек Ольги голосом Александра Розенбаума, а также били участников током за коверкание текста и заставили их послушать новый шлягер Кая Метова. К слову, Бузова нашла чем отомстить своим мученикам. Увидеть, как она это сделала и узнать, воспользовался ли Гудков ее плохим самочувствием, можно будет 16 мая в 21:00 на ТНТ.