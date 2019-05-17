Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах

Виктория Боня гордится тем, что является финансово независимой женщиной. Она заработала такое состояние, что теперь не только сама облачается в брендовые наряды, но и ее дочь Анджелина Летиция носит люксовую одежду. Многие знают, что русская красавица встречалась с ирландским миллионером Алексом Смерфитом, но два года назад они расстались. Сейчас светская дива поддерживает теплые отношения с бывшим избранником и отмечает, что он хороший отец для их дочери.

Несколько дней назад в Каннах стартовал кинофестиваль. Уже не первый год Виктория не пропускает это значимое событие. Правда, на этот раз на красной дорожке она появилась в довольно простом вечернем алом платье, чем разочаровала поклонников. Так как девушка ранее всегда умела выделяться, отдавая предпочтение изысканным образам, фанаты ждали от нее большего. Однако Боня каждый день посещает мероприятия, которые проходят в рамках фестиваля, где у нее есть возможность поиграть с образами.

Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей. Она облачилась в бархатное мини-платье с глубоким декольте французской марки Alexandre Vauthier. Наряд знаменитость дополнила клатчем и туфлями на шпильке. Боне не было скучно, так как вскоре она встретила подругу. облаченную в откровенное платье. Вместе с ней она весь вечер беседовала, ела мороженое и наслаждалась приятной компанией.

Уже ближе к полуночи светская львица покинула вечеринку. Она призналась, что, в отличие от своих знакомых, не может долго тусоваться. Добравшись до номера гостиницы, она записала видео, лежа в постели. «Это самое лучшее время, когда можно побыть в тишине, когда с тобой никто не разговаривает, никто ничего не спрашивает, ничего от тебя не хочет. Отвечаю — это просто удовольствие», — заявила Боня. При этом она отметила, что не нужно считать ее одинокой.