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Виктория Боня сделает все, чтобы ее дочь не была «помешана на тряпках»

Экс-участница «Дома-2» рассказала о воспитании дочери.

Виктория Боня сделает все, чтобы ее дочь не была «помешана на тряпках»
Виктория Боня (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

39-летняя Виктория Боня воспитывает 7-летнюю дочь Анджелину Летицию, отцом девочки стал ирландский миллионер Алекс Смерфит. По словам модели, она и сама неплохо зарабатывает. Девушка выпускает собственную линию одежды под своим брендом. При этом Виктория не скрывает, что ее наследница мало интересуется модой, но при этом уже обладает вкусом. Так, Анджелина помогает своей маме с выбором аксессуаров для вечерних платьев, часто подсказывает, какие вещи сочетаются между собой.

«Она тут как-то распознала Gucci, и я очень удивилась… конечно, любит наряжаться, но я не хочу, чтобы дочь была помешана на тряпках», — приводит woman.ru слова Виктории Бони.

Модель часто берет дочку в походы по магазинам. Боня объясняет дочери, что не вская вещь стоит покупки. Она приучает девочку к тому, что шопинг должен быть разумным и не хочет, чтобы Анджелина выросла «помешанной на тряпках».

Виктория Боня с дочкой Анджелиной Летицией
Виктория Боня с дочкой Анджелиной Летицией (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

«Иногда я просто не могу пройти мимо какого-нибудь милого платья люксового бренда», — заметила Виктория.

При этом Боня считает, что материальное, никогда не должно вытеснять и духовное.

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Виктория Боня
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Виктория Боня сделает все, чтобы ее дочь не была «помешана на тряпках»
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