Серов проконсультировал Ирину Салтыкову, как выдать замуж дочь

В минувшем декабре дочери Ирины Салтыковой Алисе исполнился 31 год. Наследница звезды девяностых сочиняет песни и выступает в клубах, исполняя свои композиции. Пока начинающая певица не замужем. Этот факт начинает беспокоить Салтыкову-старшую, которая появилась в новом выпуске программы «Пусть говорят». По словам артистки, ей хотелось бы узнать мужское мнение о том, как выдать замуж дочь.

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В этом певице помог присутствовавший в студии Александр Серов, чья дочь Мишель на днях сыграла тайную свадьбу со своим избранником Романом. Исполнителю не без труда, но удалось найти общий язык с зятем, поэтому он с готовностью проконсультировал коллегу, что нужно делать родителю, когда на горизонте появляется возможный спутник жизни любимого чада.

Как считает Серов, с бойфрендом дочери необходимо провести личную беседу. Выяснить, все о его профессиональной деятельности, родных, словом, узнать всю подноготную.

«Надо спросить, кем он работает, какая у него семья. Проверить на прочность его нравственную позицию. Пообщаться с друзьями и близкими, узнать его прошлое», – обстоятельно высказался новоиспеченный тесть.

Мишель Серова поддержала отца. На шоу Дмитрия Борисова девушка отметила, что певец – папа требовательный, но эти требования лишь проявления любви и заботы. Ведь он, как любой отец, очень переживает за дочь.