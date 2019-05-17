Голливудская звезда Белла Торн оказывает знаки внимания Егору Криду

24-летний Егор Крид остается одним из самых завидных женихов в нашей стране. Даже после шоу «Холостяк» артист предпочел остаться один. Проект выиграла Дарья Клюкина, но молодой человек не пожелал продолжать строить с ней отношения. Певцу то и дело приписывают романы, но он предпочитает держать личную жизнь в тайне. В последнее время на него свалилось много проблем, что кажется теперь ему совсем не до девушек.

больше по теме Егор Крид опроверг слухи о своем уходе из Black Star Сделал это певец четко и лаконично в своем Instagram.

Недавно стало известно, что Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) расторгнул сотрудничество с музыкальным лейблом Black Star. Появились слухи, что он может лишиться своего творческого псевдонима, что взволновало поклонников звезды. Однако Егору удалось сохранить псевдоним за собой. К тому же он то и дело проявляет характер. Несколько недель назад, приехав на фестиваль «Жара» в Дубае, артисту не понравится его номер, а затем он потребовал приставить к нему второго охранника.

Но похоже, капризный певец даже таким поведением не отпугивает девушек. Поклонники заметили, что голливудская актриса Белла Торн пытается оказывать знаки внимания русскому певцу и частенько оставляет комментарии под его постами в соцсети. Под одной из последних публикаций Белла отправила Егору эмоджи в виде мороженного, а затем написала: «А где мой ответ?». К слову, Белла и Крид подписаны друг на друга. Популярный исполнитель с удовольствием отправил ей «мороженое» в ответ.

Поклонникам остается гадать, что это значит. На свиданиях артист в последнее время замечен не был. Он утверждает, что свободен. А вот Торн ранее встречалась с музыкантом Тайлером Пози, но роман оказался скоротечным. Отношения с рэпером Густавом Аром у девушки тоже не сложились. В 2017 году он скончался от передозировки запрещенными веществами. С тех пор Белла ни к кому особого интереса не проявляла.