Больше не хедлайнер: Егор Крид внезапно отменил концерт в Москве из-за дождя

Певец заявил, что его выступление переносится на неопределенный срок.

В последнее время имя певца Егора Крида связано со скандалами. То исполнитель расторгает контракт с музыкальным лейблом Black Star, то требует второго охранника на фестивале «ЖАРА» в Дубае.

На этот раз музыкант внезапно отменяет выступление в московском парке Зарядье, которое должно было состояться сегодня, 10 мая. Егор Крид был хедлайнером мероприятия. Концерт пройдет, но уже без Крида.

Сам музыкант, объясняя отмену выступления, объяснил, что не будет петь из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом Крид рассказал в разделе Stories .

«К большому сожалению, по независящим от меня и организаторов фестиваля «Московская Весна A Cappella» обстоятельствам сегодня не состоится мое выступление. Мы вынуждены перенести концерт 10 мая в Москве на неопределенную дату», – написал Егор Крид.

Напомним, Егор Крид ушел из команды Black Star, но сохранил возможность использовать свой творческий псевдоним (настоящее имя певца – Егор Булаткин). Причиной разногласия между певцом и рэпером Тимати стал финансовый вопрос. По некоторым данным, новым продюсером Крида является Иосиф Пригожин.