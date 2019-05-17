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Ким Кардашян дала еще один намек на имя новорожденного сына

Фанаты продолжают гадать.

Ким Кардашян дала еще один намек на имя новорожденного сына
Фото: Globallookpress.com

Американская модель Ким Кардашян держит в секрете имя четвертого ребенка, однако продолжает интриговать пользователей.

На днях Кардашян сообщила о появлении малыша на свет. Он, как и его старшая сестра Чикаго, был выношен суррогатной матерью. Имя ребенка до сих пор не известно. Кардашян рассказывала, что может назвать его Робом в честь дяди, но рассматривает также и традиционные армянские имена.

И вот, совсем недавно в сторис светской львицы в Instagram появляется видео с ее сыном Сейнтом, который играет с картонной маской, изображая своего дядю Роба. Обозреватели Cosmopolitan полагают, что это недвусмысленный намек на то, что выбор сделан и семья определилась с именем нового члена семьи.

Впрочем, ряд фанатов Кардашян придерживаются мнения, что настоящее имя зашифровано в публикациях модели в соцсетях. Так, например, Ким несколько раз использовала в постах эмодзи с плюшевым мишкой, после чего фолловеры решили, что имя ребенка — Тедди.

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"Семейство Кардашян"Канье УэстКим Кардашян
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Ким Кардашян дала еще один намек на имя новорожденного сына
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