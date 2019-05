Ким Кардашян засекретила имя четвертого ребенка

Первые полосы изданий по всему миру занимают два самых знаменитых ребенка — сын принца Гарри и Меган Маркл и сын Ким Кардашян и Канье Уэста. И если в случае с первым малышом все ясно, то вокруг второго создается много тайн.

Знаменитая пара пока не показывала фотографий своего четвертого отпрыска и не сообщала его имени. Изначально Ким заявляла, что подумывает назвать малыша в честь своего брата Роба, но также она отмечала, что рассматривает варианты с традиционными армянскими именами.

The Daily mail со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщил, что окончательный вариант уже выбран. Тем не менее, Кардашян пока его не объявила, однако некоторые поклонники уверены, что она зашифровала имя малыша в своем послании в соцсетях.

На днях Ким опубликовала в Twitter фото всей семьи и написала: «Мы отпраздновали появление нашего малыша неделю назад и вот он здесь. Он просто идеален! Я волновалась совершенно напрасно, ведь это самый спокойный из всех моих детей и все уже полюбили его».

We celebrated our baby boy about a week ago and now he’s here! He’s so perfect! Here are some pics of my CBD baby shower. I was freaking out for nothing because he is the most calm and chill of all of my babies so far and everyone loves him so much 🧸 pic.twitter.com/bYH1E2WXHY

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 11 мая 2019 г.