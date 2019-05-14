Ким Кардашян засекретила имя четвертого ребенка

Первые полосы изданий по всему миру занимают два самых знаменитых ребенка — сын принца Гарри и Меган Маркл и сын Ким Кардашян и Канье Уэста. И если в случае с первым малышом все ясно, то вокруг второго создается много тайн.

Знаменитая пара пока не показывала фотографий своего четвертого отпрыска и не сообщала его имени. Изначально Ким заявляла, что подумывает назвать малыша в честь своего брата Роба, но также она отмечала, что рассматривает варианты с традиционными армянскими именами.

The Daily mail со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщил, что окончательный вариант уже выбран. Тем не менее, Кардашян пока его не объявила, однако некоторые поклонники уверены, что она зашифровала имя малыша в своем послании в соцсетях.

На днях Ким опубликовала в Twitter фото всей семьи и написала: «Мы отпраздновали появление нашего малыша неделю назад и вот он здесь. Он просто идеален! Я волновалась совершенно напрасно, ведь это самый спокойный из всех моих детей и все уже полюбили его».

We celebrated our baby boy about a week ago and now he’s here! He’s so perfect! Here are some pics of my CBD baby shower. I was freaking out for nothing because he is the most calm and chill of all of my babies so far and everyone loves him so much 🧸 pic.twitter.com/bYH1E2WXHY — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 11 мая 2019 г.

В конце записи светская львица поставила эмодзи в виде плюшевого мишки и фанаты предположили, что это и есть намек на имя мальчика. На английском языке эта популярная игрушка называется Teddy bear (медведь Тедди). Некоторые подписчики выразили уверенность, что, возможно, наследник пары получил имя Тедди Уэст. Ким лишь посмеивается и хранит молчание.