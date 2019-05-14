НОВОСТИ

Ким Кардашян засекретила имя четвертого ребенка

Поклонники обсуждают возможные варианты имени наследника знаменитой четы.

Ким Кардашян засекретила имя четвертого ребенка
Фото:https://www.instagram.com/kimkardashian/

Первые полосы изданий по всему миру занимают два самых знаменитых ребенка — сын принца Гарри и Меган Маркл и сын Ким Кардашян и Канье Уэста. И если в случае с первым малышом все ясно, то вокруг второго создается много тайн.

Знаменитая пара пока не показывала фотографий своего четвертого отпрыска и не сообщала его имени. Изначально Ким заявляла, что подумывает назвать малыша в честь своего брата Роба, но также она отмечала, что рассматривает варианты с традиционными армянскими именами.

The Daily mail со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщил, что окончательный вариант уже выбран. Тем не менее, Кардашян пока его не объявила, однако некоторые поклонники уверены, что она зашифровала имя малыша в своем послании в соцсетях.

На днях Ким опубликовала в Twitter фото всей семьи и написала: «Мы отпраздновали появление нашего малыша неделю назад и вот он здесь. Он просто идеален! Я волновалась совершенно напрасно, ведь это самый спокойный из всех моих детей и все уже полюбили его».

В конце записи светская львица поставила эмодзи в виде плюшевого мишки и фанаты предположили, что это и есть намек на имя мальчика. На английском языке эта популярная игрушка называется Teddy bear (медведь Тедди). Некоторые подписчики выразили уверенность, что, возможно, наследник пары получил имя Тедди Уэст. Ким лишь посмеивается и хранит молчание.

Вам может быть интересно:

Стали известны подробности рождения четвертого ребёнка Ким Кардашян Эксперты выяснили, что общего у детей Ким Кардашян и Кейт Миддлтон Ким Кардашян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

Тэги:

"Семейство Кардашян"Канье УэстКим КардашянКим Кардашян последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ким Кардашян засекретила имя четвертого ребенка
Интересно?
Поделись с друзьями: