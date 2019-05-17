Васильев напомнил, какой не сдающий позиций стиль делает женщин хрупкими и изящными

Ведущий программы «Модный приговор» обратил внимание на женственные наряды, которые никогда не выйдут из моды.

В рамках программы «Модный приговор» историк моды Александр Васильев напомнил о стиле New look, введенном в моду Диором. Он поможет любой красавице выглядеть женственно. Одна из звездных поклонниц этого стиля Елена Малышева. До недавнего времени ее можно было видеть в кадре в пышных юбках до середины игр.

«Особенно типична для стиля New Look пышная юбка, так называемая «солнце-клеш» и масса тюля», — отметил телеведущий. Добавив, что этот тренд в одежде и по сей день может превратить сильную и волевую женщину в хрупкую и изящную девушку.

Эффект женственности создается благодаря правильному силуэту. Так, во многих моделях Кристиана Диора могло использоваться до 130 метров тюля. Именно столько ткани уходило на пошив бального платья. Зато какой эффект!

«А вот начиная с середины 50-х годов прошлого столетия вошли в моду узенькие силуэты, специальной формы подкроенный лиф или бюстье создавал женственный образ. Иногда использовалось и кружево», — заверил Васильев.

Дизайнеры мира вновь и вновь возвращаются к стилю New Look, приправляя его разными «соусами», констатирует историк моды.