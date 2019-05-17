НОВОСТИ

Васильев напомнил, какой не сдающий позиций стиль делает женщин хрупкими и изящными

Ведущий программы «Модный приговор» обратил внимание на женственные наряды, которые никогда не выйдут из моды.

Васильев напомнил, какой не сдающий позиций стиль делает женщин хрупкими и изящными
Александр Васильев (Фото: Globallookpress.com)

В рамках программы «Модный приговор» историк моды Александр Васильев напомнил о стиле  New look, введенном в моду Диором. Он поможет любой красавице выглядеть женственно. Одна из звездных поклонниц этого стиля Елена Малышева. До недавнего времени ее можно было видеть в кадре в пышных юбках до середины игр.

«Особенно типична для стиля New Look пышная юбка, так называемая «солнце-клеш» и масса тюля», — отметил телеведущий. Добавив, что этот тренд в одежде и по сей день может превратить сильную и волевую женщину в хрупкую и изящную девушку.

Эффект женственности создается благодаря правильному силуэту. Так, во многих моделях Кристиана Диора могло использоваться до 130 метров тюля. Именно столько ткани уходило на пошив бального платья. Зато какой эффект!

Александр Васильев
Александр Васильев вспомнил о моде на женственность (Фото: кадр из программы «Модный приговор»)

«А вот начиная с середины 50-х годов прошлого столетия вошли в моду узенькие силуэты, специальной формы подкроенный лиф или бюстье создавал женственный образ. Иногда использовалось и кружево», — заверил Васильев.

Дизайнеры мира вновь и вновь возвращаются к стилю New Look, приправляя его разными «соусами», констатирует историк моды.

Вам может быть интересно:

Стрелки в макияже: Александр Васильев напомнил о неувядающем модном тренде Эвелина Хромченко рассказала, какой тренд "омолодит" любой гардероб Васильев на шоу «Модный приговор» напомнил женщинам о тренде на короткие стрижки

Тэги:

Александр ВасильевПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Васильев напомнил, какой не сдающий позиций стиль делает женщин хрупкими и изящными
Интересно?
Поделись с друзьями: