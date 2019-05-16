Елизавета Боярская впервые улетела с пятимесячным сыном в отпуск

В мае многие звезды с детьми разъехались отдыхать. Елизавета Боярская выбрала для каникул турецкий Белек. Актриса отправилась на курорт вместе с сыновьями. Для младшего пятимесячного сына Боярской и Максима Матвеева это первое путешествие на море.

В отпуске Боярская решила расслабиться и отдохнуть от косметики. Так, на личной странице в соцсети Instagram она опубликовала снимок, на котором продемонстрировала поклонникам естественную красоту. Добавим, что актриса в жизни редко пользуется декоративной косметикой. Грима ей хватает на съемках и в театре.

«Море+Солнце+Дети+Чехов. Перезагрузка. Тот самый идеальный момент, когда старший УЖЕ суперсамостоятельный парень, а младший ЕЩЕ много спит))», — подписала фотографию из Турции актриса.

Поклонники оценили снимок Боярской без макияжа, а также пожелали ей хорошего отдыха в комментариях.

«Красивая», «Нереально, просто красавица! Любимая актриса!», «А мама красивая!», «Естественная красавица», «Лизочка, Вы естественны, и в этом Вы прекрасны!», «Хорошего отдыха. Желаю набраться сил для новых ролей и открытий и перевоплощений», — написали фанаты в комментариях.

Напомним, ранее селфи без макияжа своим подписчикам продемонстрировала телеведущая Оксана Федорова, которую до этого обвинили в чрезмерном увлечении фотошопом и уколами красоты.