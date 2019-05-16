Первый канал изменит систему голосования в шоу «Голос. Дети» до старта нового сезона

Пока не ясно, когда именно стартует конкурс. И еще не поставлена точка в шестом сезоне.

Первый канал принял решение поменять систему голосования на проекте «Голос. Дети». В руководстве телеканала уверены, что новая схема сбора голосов поможет избежать подлога и накрутки, как было в случае с Микеллой Абрамовой.

Пока не уточняется, как именно будет построено голосование. Известно, что советы по этой части дадут специалисты фирмы Group-IB, которые проводили аудиторскую киберпроверку и выявили нарушения. Новые принципы работы будут безопасными и не позволят в будущем оказывать никакого влияния на распределение голосов, сообщает телеканал «360«.

Пока старт седьмого сезона проекта не определен. Многие звезды уже заявили, что не станут в дальнейшем участвовать в шоу. Сразу после финала представитель Светланы Лободы отметила, что история с шоу «Голос» для певицы завершена. Схожий ответ дал и Григорий Лепс. Дмитрий Нагиев также сомневался в своем дальнейшем участии в проекте, так как случившееся наносит ущерб его репутации.

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, набрала в финале 56,5% голосов, в то время как остальные участники вполовину меньше. Этот отрыв стал очень подозрительным, и поэтому было решено проверить честность голосования, а после и вовсе отменить итог. Руководство телеканала надеется поставить точку в сезоне 24 мая и назвать имя настоящего победителя, пишет сайт argumenti.ru.