Григорий Лепс больше не планирует сотрудничать с шоу «Голос»

Григорий Лепс был наставником шоу «Голос» на протяжении нескольких лет. Его подопечный иеромонах Фотий стал победителем четвертого сезона конкурса, а в 2016 году в слепых прослушиваниях программы приняла участие старшая дочь артиста Инга. В связи с отменой итогов голосования последнего детского «Голоса» портал Teleprogramma.pro обратился за комментариями к представителю Лепса.

Как сообщил концертный директор исполнителя Владимир Урюпин, Григорий Лепс не планирует больше сотрудничать с конкурсом. В жюри «Голоса» поклонники его не увидят, однако он задействован в большом количестве других телепроектов.

Причину подобного решения Лепса его представитель не озвучил, отметив, что дело здесь в личном мнении певца.

Ранее компания Group-IB выявила подтасовку голосов на зрительском голосовании в финале шестого сезона конкурса «Голос. Дети». В пользу дочери Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микеллы боты прислали десятки тысяч смс-сообщений, и девочка оказалась победительницей проекта. Итоги конкурса были аннулированы, расследование ситуации продолжается.

Отметим, дочь Григория Лепса провалилась на прослушивании «Голоса». К Инге не повернулся ни один наставник, в том числе ее отец.